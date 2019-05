Nürnberg: Spezialführung Bauhaus in Nürnberg

Spezialführung Bauhaus in Nürnberg

Durch die von ihr kuratierte Ausstellung ?Unsere Künstler am BAUHAUS ? Nürnberg und die Moderne" führt die Leiterin der Kunstvilla, Dr. Andrea Dippel, am Mittwoch, 5. Juni 2019, um 18.30 Uhr in der Kunstvilla, Blumenstraße 17. Die Führung kostet 3 Euro inklusive Eintritt.

Mit der umfangreichen Schau reiht sich die Kunstvilla in den Jubiläumsreigen 100 Jahre Bauhaus ein. Die Ausstellung vereint mit rund 100 Exponaten aus den Bereichen Kunst, Architektur und Design bekannte und noch zu entdeckende künstlerische Positionen. Sie zeigt Werke der Nürnberger Künstlerinnen und Künstler, die an der bekanntesten deutschen Kunsthochschule zwischen 1919 und 1933 studiert haben, darunter der Bildhauer Willy Bloss (1906-1946), die Textildesignerin Bella Ullmann Broner (1905-1993) sowie die Architekten Josef Frör (1908-1979) und Rudolf Ortner (1912-1997).

Die Ausstellung richtet ihren Fokus auf den Einfluss, den ihr Studium am Bauhaus auf ihr Schaffen genommen hat. Daneben werden Persönlichkeiten wie Georg Gustav Wieszner, Ludwig Grote, Curt Heigl und Eva Eyquem vorgestellt, die die Rezeption des Bauhauses in Nürnberg entschieden geprägt haben. jos

Bild Download: Foto

Ausstellungsansicht mit Werken von Georg Weidenbacher, Leihgaben des Spielzeugmuseums Nürnberg "Alle Werke Georg Weidenbacher (1905 ? 1984): Entwurfszeichnung, um 1926, Aquarell und Bleistift auf Papier Junge mit Papiermütze, 1929, Öl auf Hartfaserplatte Präsentation in der linken Vitrine: Rädertier ?Pferd?, um 1926 und Rädertier ?Taube?, um 1926 Präsentation in der rechten Vitrine: Rädertier ?Wagenlenker?, um 1926"

(Bild: Anette Kradisch / Reproduktion: Annette Kradisch Courtesy: Stadtmuseum Erlangen und Spielzeugmuseum Nürnberg, JPG-Datei 1.9 MB)

