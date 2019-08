Nürnberg: Sperrung eines Teils der Röthenbacher Hauptstraße

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) saniert von Montag bis Sonntag, 12. bis 18. August 2019, die Fahrbahndecke in der Röthenbacher Hauptstraße im Stadtteil Röthenbach Ost. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Ansbacher Straße und Neuendettelsauer Straße beziehungsweise Burgsalacher Straße.

Während der Arbeiten an der Fahrbahndecke ist die Röthenbacher Hauptstraße in diesem Abschnitt gesperrt, die Ein- beziehungsweise Ausfahrt aus der Ansbacher Straße in die beziehungsweise aus der Röthenbacher Hauptstraße kann nicht genutzt werden. Die Umleitung erfolgt über die Petersauracher Straße und über die Weißenburger Straße sowie die Ellingstraße.

Die Arbeiten erfolgen im Zuge der Sanierung der Ansbacher Straße. Sie sind notwendig, weil die Fahrbahndeckenbefestigung nach über 30 Jahren Benutzung schadhaft ist. Sör ist bemüht, die Bauzeit möglichst kurz zu halten, um die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu minimieren. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg