Nürnberg: Sozialreferent Prölß ins Bundesjugendkuratorium berufen

Berufsmäßiger Stadtrat Reiner Prölß, Referent für Jugend, Familie und Soziales der Stadt Nürnberg, ist ins Bundesjugendkuratorium berufen worden. Er erhielt am Dienstag, 29. Januar 2019, von Bundesministerin Dr. Franziska Giffey in Berlin die Ernennungsurkunde. Das Bundesjugendkuratorium ist das Sachverständigengremium der Bundesregierung und berät diese in grundsätzlichen Fragen der Kinder- und Jugendhilfe und in Querschnittsfragen der Kinder- und Jugendpolitik.

Das Bundesjugendkuratorium besteht aus 15 unabhängigen Sachverständigen aus Wissenschaft und Praxis die von der Bundesregierung berufen werden. In der konstituierenden Sitzung wurde Prölß zu einem der stellvertretenden Vorsitzenden des Gremiums gewählt, Vorsitzender wurde Prof. Dr. Wolfgang Schröer von der Universität Hildesheim. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg