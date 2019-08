Nürnberg: Sonntagsführungen durch die Kunstvilla

Sonntagsführungen durch die Kunstvilla

An den Sonntagen, 11. und 25. August 2019, finden jeweils um 15 Uhr einstündige Führungen durch die Kunstvilla in der Blumenstraße 17 statt. Im Fokus stehen die Dauerausstellung sowie die im Juli neu eröffnete Sonderausstellung ?Gesammelte Werke? zum fünfjährigen Jubiläum der Kunstvilla. Die Führung kostet 3 Euro zuzüglich zum Eintritt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Sammlung der Kunstvilla umfasst die städtischen Bestände regionaler Künstlerinnen und Künstler von 1900 bis heute. Mit rund 60 Werken zeigt die Dauerausstellung ein reiches Panorama der Kunst in Nürnberg. Das Erdgeschoss präsentiert die künstlerische Entwicklung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, an deren Anfang die Gemälde der Malerfamilie Kertz stehen. Im Obergeschoss beginnt der Rundgang mit Positionen der Nachkriegskunst und führt über die abstrahierenden Werke der 1960er-Jahre zu den ungegenständlichen Materialbildern ab den 1980er-Jahren. Die in der Sonderausstellung ?Gesammelte Werke? präsentierten Arbeiten reichen mit unter anderen Eduard Aigner oder Lily Wieszner-Zilcher vom beginnenden 20. Jahrhundert bis zur Gegenwartskunst, die durch Inge Gutbrod, Oliver Boberg und Reiner Bergmann vertreten ist. jos

Reiner Bergmann, Flair III

Reiner Bergmann, Flair III, 1994, Plexiglas, Leuchtstoffröhre, Aluminium, 99 x 130 x 13 cm, © Kunstvilla im KunstKulturQuartier, Foto: Archiv Kunstvilla

Kunstvilla / Reiner Bergmann

Blick in das Depot der Kunstvilla

Ortwin Michl, Wolkenbild 2, 2016, Werner Knaupp, Kopf, 14.08.1979, 1979, Wolf Sakowski, Die Kubistische Küche, 2011, Christian Klaiber, (rotes) Gebirge, 1959, Brigitta Heyduck, Karin, 1958; © VG Bild-Kunst, Bonn 2019 für die Werke von Brigitta Heyduck und Werner Knaupp.

Kunstvilla / Stadt Nürnberg

