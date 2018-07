Nürnberg: Sommernachtstraum am neuen Wasserspielplatz

Sommernachtstraum am neuen Wasserspielplatz

Ein bezauberndes Familienfest erwartet alle großen und kleinen Gäste beim

32. Nürnberger Sommernachtstraum. Das Programm am Freitag, 13. Juli 2018,

von 16 bis 22 Uhr gestalten die 15 Aktiv-, Bau-, Abenteuer- und Naturspielplätze (Akis) und die beiden Spielmobile ?Mobbl? und ?Ratz? in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Nürnberg. Eingeladen sind Jung und Alt auf den umgestalteten Wasserspielplatz am Wöhrder See auf Höhe der Noriker Straße/ Cimbernstraße.

Das bunte Potpourri an kostenfreien Standaktionen gewährt allen Besucherinnen und Besuchern praktische Einblicke in die Arbeit und Möglichkeiten auf den pädagogisch betreuten Spielplätzen. Die Kinder können Leder punzieren, Bogenschießen ausprobieren, aus alten Fahrradschläuchen hübsche Schmuckstücke kreieren, aus Holz eigene Golfschläger bauen und im Golfparcours sogleich auf die Probe stellen, den Geschichten im Märchenzelt lauschen, in die Spielmobilwelt von Peter Pan abtauchen und noch viel mehr. Für alle, die sich schon am Eingang gerne auf eine detektivische Reise begeben möchten, gibt es heuer das neue Aki-Rätselblatt.

Als ?Open Stage? steht die Bühne allen Mitmachwilligen zur Verfügung und bietet Raum für spontane Auftritte, Spiele und Klamauk. Um 18 Uhr beginnt mit den Grußworten von Schirmfrau Claudia Arabackyj, Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, das von Kindern für Kinder gemachte Bühnenprogramm. Ab dann zeigen die Schulband der Uhlandschule und die Kinder der verschiedenen Akis ihr Können. Fetzige Lieder, mitreißende Trommelrhythmen, groovige Tanzdarbietungen und Gaukelei verbreiten einen Hauch von Zirkusflair.

Zum krönenden Abschluss springt bei der Feuershow kurz vor 22 Uhr sicher der letzte Funke über, der dieses Fest zum unvergessenen Traum einer Sommernacht macht.

Wer zwischendurch eine kleine Verschnaufpause braucht, kommt im ?Limogarten? zu familienfreundlichen Preisen auf seine kulinarischen Kosten. Bei heißen Temperaturen empfiehlt es sich, Badebekleidung für die Kinder dabei zu haben. boe

Weitere Informationen

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg