Nürnberg: SommerNachtFilmFestival im Museum Tucherschloss

SommerNachtFilmFestival im Museum Tucherschloss

Auch in diesem Jahr lädt die historische Kulisse des Tucherschlosses die Gäste des SommerNachtFilmFestivals zu einem Open-Air-Kinovergnügen der besonderen Art ein. Vom 16. bis 24. August 2019 zeigen das Mobile Kino e.V. und das Museum Tucherschloss insgesamt neun Filme im Schlosshof. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Filmbeginn um 20.30 Uhr. Der Zugang erfolgt über den Seiteneingang zum Schloss in der Hirschelgasse 9-11. Getränke und Snacks gibt es an der Bar im Vorgarten.

Programm:

Freitag, 16. August 2019: ?Der Fall Collini?

Samstag, 17. August 2019: ?Astrid?

Sonntag, 18. August 2019: ?Beale Street?

Montag, 19. August 2019: ?Die Frau des Nobelpreisträgers?

Dienstag, 20. August 2019: ?Can You Ever Forgive Me??

Mittwoch, 21. August 2019: ?Die Poesie der Liebe?

Donnerstag, 22. August 2019: ?Britt-Marie war hier?

Freitag, 23. August 2019: ?Der Trafikant?

Samstag, 24. August 2019: ?Juliet, Naked?

Der Eintritt für jede Filmvorführung beträgt im Online-Vorverkauf unter www.sommernachtfilmfestival.de 8,30 Euro zuzüglich 0,70 Euro Vorverkaufsgebühr. Karten sind zudem erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie für 9 Euro, ermäßigt 8 Euro, als Restkarten an der Abendkasse. Freie Platzwahl, bei Regen teilweise Überdachung durch Zelte. alf

Weitere Informationen unter: http://museen.nuernberg.de/tucherschloss/kalender-details/sommernachtfilmfestival-2019-1793/

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg