Nürnberg: Sommerliches Wandelkonzert im Tucherschloss

Sommerliches Wandelkonzert im Tucherschloss

Mit seinen namhaften Mitgliedern gestaltet der Verein Saitenwirbel e.V.

ein musikalisches Sommerfest im Renaissancegarten des Museums

Tucherschloss sowie im Hirsvogelsaal. Das sommerliche Wandelkonzert

der Reihe ?Gerlando? beginnt am Samstag, 20. Juli 2019, um 16 Uhr im

Museum Tucherschloss, Hirschelgasse 9-11. Bei ungünstiger Witterung

findet die Veranstaltung ausschließlich um 20 Uhr als Konzert im

Hirsvogelsaal, Treibberg 6, statt.

Virtuose Gitarrenklänge erfüllen den Schlossgarten mit seinen

Obstbäumen, Rosensträuchern, Kräuterbeeten und Brunnen: Die

Gitarristen Stefan Grasse, Klaus Jäckle, Bert Lippert und Martin Riegauf

nutzen die verschiedenen Parterres und lauschigen Ecken als natürliche

Open-Air-Bühne. Ergänzend führt Stefan Grasse mit seiner langjährigen

Duo-Partnerin, der lyrischen Sopranistin Corinna Schreiter, Auszüge aus

ihren gemeinsamen Programmen auf. Diese reichen musikalisch von der

Nürnberger Renaissance über die deutsche Romantik bis zu den ?canti

populari? Italiens.

Gerne können die Zuhörerinnen und Zuhörer während des Konzerts im

Schlossgarten picknicken. Die museumseigenen Gartentische und -stühle

stehen dafür zur freien Verfügung, alles weitere Equipment wie Decken,

Kissen und Verpflegung müssen die Gäste selbst mitbringen. Getränke

werden zugunsten des Vereins Saitenwirbel e.V. verkauft.

Karten zum Preis von 18,80 Euro, ermäßigt 7,80 Euro, zuzüglich

Vorverkaufsgebühr gibt es an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Der

Eintritt an der Abendkasse kostet 20 Euro, ermäßigt 9 Euro. Eine

Kartenreservierung ist möglich beim Verein Saitenwirbel e.V. unter Telefon

0 91 22 / 1 59 13 oder per E-Mail an bert.lippert@t-online.de. Es stehen

maximal 90 Plätze zur Verfügung, eine Platzreservierung ist leider nicht

möglich.

Die Konzertreihe ?Gerlando? ist eine Kooperation zwischen dem Museum

Tucherschloss und dem Verein Saitenwirbel e.V. Als künstlerischer Leiter

fungiert der international renommierte Nürnberger Gitarrist und Komponist

Stefan Grasse, der die Reihe auch konzipiert hat. alf

