Nürnberg: Sommerferienprogramm im KinderKunstRaum

Sommerferienprogramm im KinderKunstRaum

Ein paar Plätze sind noch frei: Wer seine Sommerferien kreativ verbringen will, ist im KinderKunstRaum des Amts für Kultur und Freizeit genau richtig. Am Montag, 29. Juli 2019, startet in der Kulturwerkstatt Auf AEG, Fürther Straße 244d, ein kreativ-künstlerisches Mitmach-Programm für Kinder von 6 bis 10 Jahren jeweils von 9 bis 14 Uhr.

In der ersten Woche machen vier Künstlerinnen an fünf Tagen sechs verschiedene Aktionen. Diese reichen über textile Schmuckgestaltung, Licht-Gestalten, Porträt kleben bis zur Erstellung eines eigenen Buchs. In der zweiten Woche ab Montag, 5. August 2019, findet der Wochenkurs

nochmals mit einigen Neuerungen statt. Neben dem künstlerischen Schaffen ist auch genügend Platz für Geschicklichkeits- und andere Spiele. Auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz, für einen Imbiss ist gesorgt. Begleitet wird alles von engagierten Künstlerinnen.

Der Wochenkurs kostet 120 Euro inklusive Verpflegung und Material.

Eine Anmeldung ist bis Montag, 22. Juli 2019, nötig per E-Mail an

kinderkunstraum@stadt.nuernberg.de oder telefonisch 09 11 / 2 31-68 03.

Weitere Infos unter

https://kuf-kultur.nuernberg.de/weitere-kufeinrichtungen/kinderkunstraum/veranstaltungen/?L=0

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg