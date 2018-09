Nürnberg: Sör saniert Fahrbahndecken in Gebersdorf

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) wird im Zeitraum von Freitag bis Montag, 14. bis 24. September 2018, die Fahrbahndecke des Abschnitts der Südwesttangente zwischen der Anschlussstelle Gebersdorf und der Anschlussstelle Schweinau in Fahrtrichtung Feucht sanieren. Die Auffahrt in Richtung Feucht an der Anschlussstelle Gebersdorf sowie die Abfahrt (von Fürth kommend) an der Anschlussstelle Schweinau müssen dafür gesperrt werden. Ab Donnerstag, 13. September 2018, können bereits für kurze Dauer Spurverschiebungen in Richtung Fürth ohne zusätzliche Sperrungen erfolgen.

Diese zehntägige Fahrbahnsanierung steht in keinem direkten Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten auf den Brückenbauwerken an der Hügelstraße über den Main-Donau-Kanal und die Südwesttangente mit einer veranschlagten Bauzeit von August 2018 bis Februar 2020. Sör will diesen Abschnitt jedoch insgesamt stärken, um den Kraftverkehr an den Anschlussstellen während der zweijährigen Bauzeit auf der Brücke möglichst reibungslos aufrechterhalten zu können.

Verkehrseinschränkungen werden sich dennoch nicht verhindern lassen. Sör bittet um Verständnis für die Bauarbeiten in Gebersdorf. Sör hat im Frühjahr interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie den lokalen Bürgervereinen die Sanierungsarbeiten bei zwei Bürgerinformationsveranstaltungen vorgestellt. let

