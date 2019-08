Nürnberg: Sör beseitigt Sturmschäden

Sör beseitigt Sturmschäden

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) beseitigt am heutigen Montag, 19. August 2019, die Sturmschäden des gestrigen Sonntags. Ein Unwetter hat vor allem im Süden Nürnbergs für etliche abgebrochene und entwurzelte Bäume gesorgt. Durch die Aufräum- und Säuberungsarbeiten kann es im Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und zu Teilsperrungen in Grünanlagen kommen.

Die Aufräumarbeiten werden den ganzen Tag in Anspruch nehmen und voraussichtlich erst am Abend abgeschlossen sein. Baumkontrolleure untersuchen im gesamten Stadtgebiet Bäume auf Sturmschäden wie Astbruch, angehobene Wurzeln und Stammrisse. Wer Baumschäden in öffentlichen Parkanlagen oder an Straßenbäumen entdeckt, wird gebeten, diese Information an das Sör-Servicetelefon unter 09 11 / 2 31-76 37 weiterzugeben. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg