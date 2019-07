Nürnberg: Sitzung des Baukunstbeirats

Sitzung des Baukunstbeirats

Die nächste öffentliche Sitzung des Baukunstbeirats findet am Donnerstag, 4. Juli 2019, in der Aula des Baumeisterhauses, Bauhof 9, statt. Um 16 Uhr wird der Städtebau in der Bahnhofstraße 41-45 behandelt (Bauherr: H. Schmelzer Gruppe, Nürnberg; Planung: GP Wirth Architekten, Nürnberg; Vorlage: Vorprojekt). Um 16.45 Uhr steht der Neubau eines Appartementgebäudes in der Kunigundenstraße auf der Tagesordnung (Bauherr: Chris Prochnow Immobilien GmbH & Co. KG, München; Planung: Dirk Leeven Architekten, Nürnberg; Vorlage: Antrag auf Vorbescheid). Alle öffentlich behandelten Projekte sowie die Zusammenfassung der Sitzung des Baukunstbeirats werden zeitnah danach online unter www.nuernberg.de/internet/referat6/bkb.html veröffentlicht. maj

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg