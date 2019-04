Nürnberg: Sitzung des Baukunstbeirats

Sitzung des Baukunstbeirats

Die nächste öffentliche Sitzung des Baukunstbeirats (BKB) findet am Donnerstag, 4. April 2019, in der Aula des Baumeisterhauses, Bauhof 9, statt. Um 16 Uhr wird das städtebauliche Konzept für die Nachverdichtung in der Sebald-Heyden-Straße behandelt (Bauherr: Vonovia, Bochum; Planung: SRAP nbundm,neuburger, bohnert und müller, München; Vorprojekt). Alle öffentlich behandelten Projekte sowie die Zusammenfassung der Sitzung des BKB werden zeitnah nach der Sitzung unter https://www.nuernberg.de/internet/referat6/bkb.html veröffentlicht. maj

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg