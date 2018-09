Nürnberg: Sitzung des Baukunstbeirats

Sitzung des Baukunstbeirats

Die nächste öffentliche Sitzung des Baukunstbeirats findet am Donnerstag, 20. September 2018, in der Aula des Baumeisterhauses, Bauhof 9, statt. Um 17 Uhr wird die Errichtung eines Büro- und Verwaltungsgebäudes, eines Beherbergungsbetriebs und eines Hotels an der Ecke Hansastraße /Dieselstraße (Bauherr: TE Hansapart GmbH, Aschheim; Planung: Architekturbüro Detlev Schneider, Nürnberg; Bauanträge) behandelt. Alle öffentlich behandelten Projekte sowie die Zusammenfassung der Sitzung werden zeitnah nach der Sitzung im Internet unter www.nuernberg.de/internet/referat6/bkb.html veröffentlicht.

