Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Sitzung des Baukunstbeirats (BKB)

Sitzung des Baukunstbeirats (BKB) Die nächste öffentliche Sitzung des Baukunstbeirats (BKB) findet am Donnerstag, 7. Februar 2019, in der Aula des Baumeisterhauses, Bauhof 9, Nürnberg statt.Um 16 Uhr wird der Neubau eines Hotels am Frauentorgraben 33/35 behandelt (Planung: SRAP Sedlak Rissland Architekten, Nürnberg; Vorprojekt).