Nürnberg: Silvestival: Der Vorverkauf beginnt

Silvestival: Der Vorverkauf beginnt

Mit bekannten Namen und vielen Hoffnungsträgern startet das Nürnberger Silvestival 2019 seinen Vorverkauf. Bei der 6. Ausgabe dieses Formats, das alle zwei Jahre mit Musik und Performance, Tanz und Theater den Jahresabschluss am 31. Dezember außergewöhnlich gestaltet, wurden als erste Gäste verpflichtet: Shantel & Bukovina Club Orkestar, Jamaram, Feuerbach Quartett, Pocket Opera Company, Izabella Effenberg Septett, Smokestack Lightnin?, Feuertanzwerk und Cirque Garuda. Auf einem Dutzend Altstadt-Bühnen ? der Winter-Himmel ist genauso dabei wie das Rathaus-Gewölbe ? lässt sich die Vielfalt der (nord-)bayerischen Szene erleben: Von Händel bis Hip-Hop ist alles möglich und konzeptionell erwünscht. Die Überraschung gehört genauso dazu wie das Flanieren zwischen den Spielorten.

Nachdem sich die Anfragen gerade der Weitreisenden und Frühplanenden häufen, startet der Vorverkauf am 17. April 2019. Durch das erneute Engagement des Hauptförderers ? der Sparkasse Nürnberg ? ist das veranstaltende Projektbüro des Kulturreferats der Stadt Nürnberg in der glücklichen Lage, das Festivalprogramm zu einem fairen Eintrittspreis anbieten zu können. Eine Karte kostet 37 Euro, ermäßigt für Schüler, Studenten 31 Euro, jeweils zuzüglich Vorverkaufsgebühren. Für Nachtschwärmer wird wieder ein Midnight-Ticket für 15 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren angeboten, das ab Mitternacht bis 4 Uhr am 1. Januar 2020 gilt. Die Abendkassenpreise liegen bei 44 Euro, ermäßigt 38 Euro, das Midnight-Ticket bei 17 Euro. Kunden der Sparkassen Nürnberg erhalten ab 1. November ermäßigte Tickets für 31 Euro in den Geschäftsstellen der Sparkasse Nürnberg, solange der Vorrat reicht.

Die Silvestival-Eintrittskarte gilt für alle Spielstätten und dient auch als VGN-Ticket zur Hin- und Rückfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. alf

Bild Download: Shantel & Bukovina Club Orkestar beim Silvestival 2015.

(Bild: Matthias Merz / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 924 KB)

