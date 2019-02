Nürnberg: Sieben Messer griffbereit in Auto verteilt- Verkehrskontrolle auf Autobahn

Am Mittwochmorgen wurde ein Mercedes Sprinter von einer Streife am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Als die Beamten sich das Fahrzeug genauer ansahen, staunten sie nicht schlecht. Der 56-jährige Fahrer aus dem Raum Berlin hatte überall in seiner Fahrgastzelle sowie im Laderaum Messer versteckt. Die meisten davon wären für ihn zu jeder Zeit sofort zugriffsbereit gewesen, teilt die Polizei mit.

Eine schlüssige Erklärung konnte der Berliner nicht abgeben. Insgesamt wurden sieben Messer sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, er durfte seine Fahrt fortsetzen.