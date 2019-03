Nürnberg: Seminar für getrenntlebende oder geschiedene Eltern

Die Erziehungs- und Familienberatung des Jugendamts bietet ab Mai 2019 ein Seminar für getrenntlebende oder geschiedene Mütter und Väter an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, ihrem Kind dabei zu helfen, besser mit der Trennung zurecht zu kommen. Anmelden können sich Eltern, die in Trennung leben und Nachwuchs haben, der im Stadtgebiet Nürnberg wohnt. Dabei spielt es keine Rolle, wie lange die Trennung schon zurückliegt. Die Gruppe beginnt am Freitag, 17. Mai, von 15.30 bis 18.30 Uhr in der städtischen Erziehungs- und Familienberatung, Philipp-Koerber-Weg 2. Der Kurs findet an sieben Terminen ? außer in den Pfingstferien ? statt.

Das Angebot ist für Einzelanmeldungen jeweils eines Elternteils vorgesehen. In jedem Kurs sind acht bis neun Mütter und Väter in einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis sowie zwei Kursleiter. Die Gebühr für das gesamte Seminar beträgt 45 Euro und beinhaltet Getränke, einen kleinen Imbiss sowie die Kursunterlagen. Eine Ermäßigung ist nach Absprache möglich. Anmeldungen nimmt ab Montag, 25. März, Kirsten Wildhagen von der Beratungsstelle telefonisch unter 09 11 / 2 31-2 30 50 entgegen.

In den Treffen, die wöchentlich stattfinden, erfahren die Eltern, wie sie typische Fallen und Schwierigkeiten im Umgang mit dem anderen Elternteil bewältigen und so die Kommunikation miteinander deutlich verbessern können. Dies kommt sofort den Kindern zugute, die oft unter den offenen oder verdeckten Auseinandersetzungen der Eltern leiden oder in Loyalitätskonflikte kommen. Die Kursleiter unterstützen die Eltern auch bei ihrer persönlichen Trennungsbewältigung und zeigen Möglichkeiten auf, wie sie die Beziehung zu ihren Kindern stärken können. Die Herausforderungen beim Übergang zu einer Patchwork-Familie stehen in der neuen siebten Kurseinheit im Mittelpunkt. Hier geht es darum, im Vorfeld möglichen Problemen vorzubeugen, aber auch um die konkrete Umsetzung von hilfreichen Anregungen für diejenigen, die bereits in einer neuen Partnerschaft leben.

Weitere Informationen

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg