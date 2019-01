Nürnberg: Seminar für getrennt lebende Väter

Die Erziehungs- und Familienberatung des Jugendamts bietet an mehreren Tagen im März und April 2019 ein Seminar für getrennt lebende Väter von Kindern im ersten Lebensjahr an.

Aufgrund der Trennung ist es für umgangsberechtigte Väter oft schwierig, das Verhalten des Kindes richtig zu verstehen, da sie im Alltag nicht so oft mit ihm zusammen sind. In dem Seminar beschäftigen sich die Teilnehmer damit, die Signale des Babys wahrzunehmen. Sie üben anhand von Videofilmen feinfühlig auf die Bedürfnisse des Babys, zum Beispiel nach Beruhigung oder Spielen, einzugehen. Dies fördert den Aufbau einer sicheren Bindung und stärkt das eigene Vertrauen in die Fähigkeit, dem Kind Sicherheit und Geborgenheit zu geben.

Elterliche Konflikte mit ständigem Streit beim Umgang belasten bereits den Säugling auf vielfältige Art und Weise. Im gemeinsamen Austausch miteinander werden Strategien zum Stressabbau erarbeitet. Die Väter werden bei der Bewältigung von Schwierigkeiten im Umgang mit dem anderen Elternteil sowie bei der persönlichen Trennungsbewältigung unterstützt.

Anmelden können sich Väter, die in Trennung leben. Die Mutter oder der Vater sollte im Stadtgebiet Nürnberg wohnen. Es finden vier Termine statt, jeweils Donnerstag von 17 bis 19 Uhr: 14. März, 21. März, 28. März und 4. April 2019. Seminarort ist die Erziehungs- und Familienberatungsstelle in der Johannisstraße 58. Die Gebühr für das gesamte Seminar beträgt 15 Euro pro Vater und beinhaltet Getränke, einen kleinen Imbiss sowie Kursunterlagen.

Anmeldungen sind ab sofort telefonisch unter 09 11 / 2 31-38 86 möglich. alf

