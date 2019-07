Nürnberg: Seelöwe nach Skopje umgezogen

Seelöwe nach Skopje umgezogen

Der Seelöwe ?Goethe? ist vom Nürnberger Tiergarten in den Zoo der nordmazedonischen Partnerstadt Skopje umgezogen. Karsten Hermann, Tierpfleger im Tiergarten Nürnberg in der Delphinlagune, begleitete den Seelöwen im Juni 2019 nach Skopje und arbeitete die dortigen Mitarbeiter in die Pflege des Tiers ein. Zwischen beiden Einrichtungen besteht schon lange Jahre eine Zusammenarbeit.

?Goethe? ist nicht der erste tierische Nürnberger Bewohner, der nach Skopje umzieht. Zur Besiegelung der Städtepartnerschaft 1982 schenkte die Stadt Nürnberg dem Zoo Skopje ein Nilpferd namens ?Nüsko?, zusammengesetzt aus ?NÜrnberg? und ?SKOpje?, samt zugehörigem Nilpferdhaus. ?Nüsko? hat in Skopje ein langes Leben geführt bis er vor wenigen Jahren gestorben ist. Das Nilpferdhaus allerdings steht nach wie vor und wird nun als Besucherzentrum für pädagogische Angebote genutzt. jos

Bild Download: Seelöwe Goethe

Der Nürnberger Seelöwe Goethe mit seinem Pfleger Dragan im Zoo Skopje

(Bild: Goran Anastasovski / Zoo Skopje, JPG-Datei 49 KB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg