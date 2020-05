Am Samstagabend (30.05.2020) ist ein 26-jähriger Mann im Verlauf einer körperlichen Auseinandersetzung in der Nürnberger Südstadt mit einem Messer schwer verletzt worden. Mit schweren Bauchverletzungen kam er in ein Krankenhaus und wurde notoperiert. Ein Tatverdächtiger konnte in einer nahe gelegenen Wohnung festgenommen werden.

Gegen 23.10 Uhr ging bei der Einsatzzentrale Mittelfranken die Mitteilung ein, dass es zwischen mehreren Personen in dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Gugelstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Die alarmierten Streifenbesatzungen fanden beim Eintreffen einen 26-jährigen Mann, der eine schwere Verletzung im Bereich des Bauches aufwies.

26-Jähriger muss notoperiert werden

Nach Erstversorgung durch USK-Beamte wurde der 26-Jährige mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der Mann musste notoperiert werden und befindet sich derzeit nicht mehr in akuter Lebensgefahr, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.

Im Verlauf der Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise, dass der zunächst unbekannte Tatverdächtige in eine nahe gelegene Wohnung geflüchtet sei. Dort nahmen ihn die Einsatzkräfte des USK und der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd gegen 23.30 Uhr fest. Die Tatwaffe konnte ebenfalls gefunden werden. Noch in der Nacht übernahm die Nürnberger Mordkommission die weiteren Ermittlungen. Zudem erfolgten umfangreiche spurensicherungsmaßnahmen am Tatort. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Der Streit in dem Hinterhof entbrannte aus noch nicht geklärter Ursache zwischen sechs Personen und mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung. In deren Verlauf verletzte der 26-jährige Tatverdächtige seinen ebenfalls 26-jährigen Kontrahenten mit einem Messer. Gegen den 26-jährigen Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.