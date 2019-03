Nürnberg: Schulprojekt Engel der Kulturen

Schulprojekt Engel der Kulturen

Mit dem Projekt Engel der Kulturen leisten die Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Wilhelm-Herschel Grundschule einen Beitrag zur Woche der Brüderlichkeit. Kunstwerke machen auf das Thema aufmerksam. Jede der vier Stelen, die alle unter einem bestimmten Motto stehen, beinhaltet eine ausgestanzte Figur. Wenn man genau hinsieht, ist mit ein bisschen Fantasie darin ein Engel erkennbar.

Am Donnerstag und Freitag, 14. und 15. März 2019, finden klassenübergreifende Projekttage in der Friedrich-Wilhelm-Herschel-Grundschule statt. Thema wird die Eröffnung des Stelenwegs zum Engel der Kulturen während der Woche der Brüderlichkeit sein. Das Projektfest dauert am Freitag, 15. März 2019, von 10.45 bis 12.15 Uhr in der Friedrich-Wilhelm-Herschel Grundschule, Herschelplatz 1. Um 13 Uhr wird der Weg offiziell eröffnet.

Jede Jahrgangsstufe beschäftigt sich mit je einem auf der Stele geschriebenen Begriff und durchläuft an diesen Tagen zwei bis drei Workshops zu dem entsprechenden Begriff. So werden zum Beispiel Gemeinschaftskunstwerke gestaltet, Lieder gelernt, Bilderbücher gelesen oder sich inhaltlich mit der Bedeutung des Begriffs auseinandergesetzt. Die Projekttage enden in einem Projektfest, zu dem auch alle interessierte Eltern eingeladen sind. Dabei können die Eltern selbst an den Workshops teilnehmen, die Ergebnisse bestaunen oder Lieder erlernen.

Der Engel der Kulturen entstand in einem Projekt der Künstler Carmen Dietrich und Gregor Merten. Beide Künstler wollten ein Kunstwerk schaffen, das alle Religionen, alle Menschen, miteinander verbindet.

Es zeigt die drei großen abrahamischen Religionen Judentum, Christentum und Islam. Sie sind durch einen Ring miteinander verbunden. Der Ring steht für alle weiteren Religionen und auch für die Menschen, die keiner Religion angehören. let

