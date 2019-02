Die Polizei ist am Montagabend (25.02.2019) zur Amalienstraße in Nürnberg ausgerückt. Anwohner hatten ein Mann gesehen, der vielleicht Hilfe braucht. Die Bewohner hörten laute Schreie, berichtet die Polizei. Dann lief ein Mann über das Dach.

Polizisten durchsuchten das Haus und die Umgebung, und ein Hubschrauber kreiste am Himmel. Dennoch konnte der Mann nicht gefunden werden. Am späten Abend wurde die Suche abgebrochen und am Dienstagvormittag wieder aufgenommen.

Polizei sucht Mann mit psychischen Problemen

Befragungen ergaben, dass es sich bei der Person auf dem Dach um einen jungen Mann mit psychischen Problemen handeln soll, der sich möglicherweise Schaden zufügen könnte.

Die Polizei durchkämmte ein Mehrfamilienhaus. Am frühen Nachmittag wurde auch dort die Suche abgebrochen, wieder fanden die Beamten nicht die Person. Für Anwohner bestand aber zu keiner Zeit eine Gefahr, teilt die Polizei mit.