Nürnberg: Schottischer Tanzabend Ceilidh

Schottischer Tanzabend Ceilidh

Zum traditionellen Herbst-Ceilidh im Heilig-Geist-Saal lädt der Freundeskreis Nürnberg ? Glasgow e.V. am Freitag, 21. September 2018, ein. Der schottische Tanzabend in Kooperation mit dem Amt für Internationale Beziehungen beginnt um 20 Uhr im Heilig-Geist-Haus am Hans-Sachs-Platz 2, Einlass ist ab 19 Uhr.

Die in Deutschland ansässige ?The Liam Smith Ceilidh Band? bringt die einzigartige Atmosphäre des schottischen Ceilidh nach Nürnberg. Als fünffacher Gewinner der britischen Akkordeon-Meisterschaft spielt Liam Smith traditionelle schottische Musik und führt in die einfachen Schrittfolgen der Volkstänze ein. Auch Neueinsteigern bringt die Band auf sehr humorvolle und charmante Art die Schritte näher. Die Tänze werden zu viert, zu zweit oder in einem Kreis getanzt und sorgen damit für viele lustige Begegnungen. Auch für das authentische leibliche Wohl ist gesorgt, es werden kulinarische Köstlichkeiten aus Schottland und Whisky verkauft.

Karten zum Preis von 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, (zuzüglich zehn Prozent Vorverkaufsgebühr) sowie 6,50 Euro für Nürnberg-Pass-Inhaber gibt es im Vorverkauf im KunstKulturQuartier, Königstraße 93, Telefon 09 11 / 2 31-40 00, sowie an der Abendkasse. jos

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg