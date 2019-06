Nürnberg: ?Schöller-Kreuzung? ab Mittwoch gesperrt

?Schöller-Kreuzung? ab Mittwoch gesperrt

Wegen Bauarbeiten ist die Kreuzung Nordwestring / Bucher Straße von Mittwoch bis Sonntag, 19. bis 23. Juni 2019, komplett gesperrt. Die Sperrung erfolgt am morgigen Mittwoch um 21 Uhr. Sie wird voraussichtlich am Sonntag um 16 Uhr wieder aufgehoben. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Die Busse der Verkehrs-Aktiengesellschaft wenden am Kleinreuther Weg und bei der Lerchenbühlstraße. Der Straßenbahnverkehr ist von der Sperrung nicht betroffen und läuft planmäßig.

Bei den Bauarbeiten erneuert der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) die Fahrbahndecke der Kreuzung im Zuge der Sanierung des südlichen Nordwestrings. Am Mittwoch, 19. Juni, wird unmittelbar nach der Sperrung damit begonnen, die alte Fahrbahndecke abzufräsen. Die Arbeiten dauern bis circa 4 Uhr früh. Am Donnerstag, 20. Juni, wird zwischen 8 und 16 Uhr eine Asphaltbinderschicht aufgebracht. Am Freitag, 21. Juni, folgt dann zwischen 7.30 Uhr und 14 Uhr der Einbau einer neuen Deckschicht. Am Samstag, 22. Juni, ab 8 Uhr folgen weitere Arbeiten wie die Markierung von Radwegen, das Schneiden und Abdichten von Fugen sowie der Einbau von Schächten.

Nachdem der Asphalt bis Sonntag ausgehärtet ist, werden ab circa 13 Uhr die Absperrungen entfernt, sodass die Kreuzung gegen 16 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Sör ist bemüht, die Bauzeit möglichst kurz zu halten, um die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu minimieren. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg