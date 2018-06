Nürnberg: Schnittwunden am Bauch nach Messerattacke - Update: Täter und Opfer sind verwandt

Update vom 28.06.2018, 10:33 Uhr: Täter nach Nürnberger Messerattacke verhaftet



Am Mittwochabend (27.08.2018) gerieten zwei 27-jährige Männer in der Nürnberger Südstadt (Dianastraße) aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Einer erlitt Schnittverletzungen.



Gegen 20:00 Uhr riefen Zeugen die Polizei. Einer der Kontrahenten sei mit einem Messer verletzt worden, der mutmaßliche Täter mit einem Fahrzeug geflüchtet.



Messerangriff in Nürnberg: Opfer blutete stark



Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd traf vor Ort einen 27-jährigen Mann an, der eine stark blutende Schnittverletzung am Bauch aufwies. Er wurde vom alarmierten Rettungsdienst zunächst vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Die Verletzungen sind nicht lebensgefährlich.



Mehrere Streifen der Nürnberger Polizei fahndeten zunächst nach dem angeblich unbekannten Täter und seinem Fahrzeug.



Ermittlungen zeigen: Täter ist Verwandter des Opfers



Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte unter anderem eine Spurensicherung durch. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei kam ebenfalls an den Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Täter ein Verwandter des Geschädigten sein soll. Zivile Beamte nahmen ihn gegen 22:30 Uhr in der Südstadt fest. Die mutmaßliche Tatwaffe sowie weitere Beweismittel konnten sichergestellt werden.



Alle Beteiligten sind gegenüber der Polizei sehr unkooperativ, so dass sich die Ermittlungen der Nürnberger Kriminalpolizei als äußerst schwierig gestalten. Sie dauern derzeit noch an.



Ursprüngliche Meldung vom 27. Juni 2018: Messerangriff in Nürnberg



Bei einem Streit unter zwei Männern in Nürnberg ist einer der Beteiligten am Mittwochabend mit einem Messer verletzt worden. Er habe Schnittwunden am Bauch erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Er werde in einem Krankenhaus behandelt. Zur Schwere der Verletzung lagen dem Sprecher zunächst keine Informationen vor.





Der mutmaßliche Täter sei nach der Tat geflohen. Nach ihm werde gefahndet. Laut Polizei kannten sich die beiden jüngeren Männer vermutlich. Zum Alter machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Die Hintergründe waren am Abend ebenfalls unklar.



Würzburg: Mann (32) greift Bekannten mehrmals mit Messer an