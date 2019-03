Nürnberg: Schmausenbuck-Aussichtsturm öffnet Ostern

Schmausenbuck-Aussichtsturm öffnet Ostern

Über Ostern kann der Aussichtsturm auf dem Schmausenbuck wieder bestiegen werden. Von Karfreitag bis Ostermontag, 19. bis 22. April 2019, ist der Turm von 13 bis 17 Uhr zugänglich.

Die reguläre Turmsaison beginnt dann am Mittwoch, 1. Mai 2019, und dauert bis Sonntag, 29. September 2019. Während dieser Zeit können Besucherinnen und Besucher den Turm jeweils an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 17 Uhr erklimmen. Während des Reichswaldfests im Juli hat der Turm ausnahmsweise auch am Samstag, 20. Juli 2019, geöffnet.

Der Eintritt kostet wie bisher 2,30 Euro, Kinder bis 14 Jahre bezahlen 1,50 Euro. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg