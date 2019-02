Nürnberg: Schlüsselzuweisung für Stadt Nürnberg höher als geplant

Am heutigen Donnerstag, 14. Februar 2019, hat das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat die Schlüsselzuweisungen für die Städte und Gemeinden für das laufende Jahr 2019 bekanntgegeben. Die Stadt Nürnberg kann demnach vom Freistaat Bayern im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs 229,2 Millionen Euro erwarten. Nach 220,4 Millionen Euro im vergangenen Jahr liegt der diesjährige Wert um 8,2 Millionen Euro über dem eingeplanten Betrag. Kämmerer Harry Riedel zeigt sich erfreut über den Bescheid aus München, will jedoch die Mehreinnahmen als Reserve für mögliche Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in Folge einer Konjunkturabkühlung vorhalten.

Der kommunale Finanzgleich des Freistaats beläuft sich in diesem Jahr auf knapp 10 Milliarden Euro. Die Schlüsselzuweisungen stellen mit rund 3,9 Milliarden Euro die größte Einzelposition dar. Sie werden aus dem allgemeinen Steuerverbund, das heißt aus den Landesanteilen an der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer finanziert und partizipieren daher am gegenwärtig hohen Steueraufkommen in Deutschland.

Die Zahlungen an die Städte und Gemeinden sollen zur Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen in Bayern beitragen und insbesondere finanzschwächere Gemeinden im Vergleich zum Landesdurchschnitt unterstützen. Dabei ergänzen sie die eigenen Steuereinnahmen der Kommunen, wie zum Beispiel durch die Gewerbesteuer. Nach vier Jahren Pause erhält München in diesem Jahr wieder Schlüsselzuweisungen zugeteilt. Die rund 47 Millionen Euro für die Landeshauptstadt reduzieren die verfügbare Summe für die anderen Kommunen in Bayern. Die weiteren Finanzmittel des Finanzausgleichs werden zweckgebunden, etwa für Baumaßnahmen, ausgereicht. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg