Nürnberg: Schafschur bei den Rotkopfschafen

Schafschur bei den Rotkopfschafen

Auch in diesem Jahr heißt es wieder ?Runter mit der Wolle? bei den Rotkopfschafen in Gebersdorf. Am Sonntag, 26. Mai 2019, von 8 bis 11 Uhr im Hainberg, Hainbergstraße. Die Schäferin Heidi Stafflinger bietet in Kooperation mit dem Umweltamt der Stadt Nürnberg die Möglichkeit, das Scheren der Rotkopfschafe mitzuerleben. Die Besucherinnen und Besucher erfahren dabei viel Wissenswertes über Schafe, zum Beispiel warum die Tiere zur Artenvielfalt im Stadtgebiet beitragen oder was mit der geschorenen Wolle passiert. Daneben gibt es die Möglichkeit, verschiedene Schafsprodukte kennenzulernen. Anmeldung und weitere Informationen übernimmt Heidi Stafflinger, Telefon 01 51 / 65 10 45 72. let

Weitere Informationen:

Schafschur bei den Rotkopfschafen - Lageplan

PDF-Datei, 534 KB

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg