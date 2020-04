In Nürnberg eskalierte am Mittwochabend (08. April) der Einsatz eines Rettungsdienstes. Ein 58-Jähriger sollte wegen einer blutenden Kopfwunde ins Krankenhaus gebracht werden. Er griff einen Sanitäter an, der ihn versorgen wollte. Das berichtet die Polizei.

Um kurz nach 17.30 Uhr wurde der Rettungsdienst zum U-Bahnhof Rothenburger Straße gerufen. Dort war ein 58-Jähriger gestürzt und hatte sich dabei eine blutende Verletzung am Kopf zugezogen. Zur medizinischen Behandlung sollte der betrunkene Mann ins Krankenhaus in der Nürnberger Innenstadt gebracht werden. Auf dem Weg dorthin verhielt sich der Patient äußerst aggressiv. Er schlug einem 33-jährigen Rettungssanitäter mit der Faust ins Gesicht.

Sanitäter greift mit Kollegen ein - und bringt gewaltsamen 58-Jährigen unter Kontrolle

Gemeinsam mit seinen Kollegen gelang es dem Sanitäter den 58-Jährigen unter Kontrolle zu bringen. Die Polizei rückte an und nahm den Patienten nach der Wundversorgung in Gewahrsam.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Die Staatsanwaltschaft ordnete einen Bluttest an, der durch einen Arzt auf der Polizeiwache durchgeführt wurde. Auf den 58-Jährigen kommen Ermittlungen unter anderem wegen Körperverletzung zu.