Nürnberg: Sanierung Skateanlage: Jugendliche sind gefragt

Sanierung Skateanlage: Jugendliche sind gefragt

Die Skateanlage in der Witschelstraße/Fuggerstraße wird saniert und erweitert. In die Planungen möchten das Jugendamt und der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg die Wünsche und Ideen der künftigen Nutzerinnen und Nutzer aufnehmen. Sie laden ältere Kinder und Jugendliche ein zu einer ersten Besprechung am Donnerstag, 4. Juli 2019, um 18.30 Uhr im Kinder- und Jugendhaus Bertha, Bertha-von-Suttner-Straße 32.

Weitere Informationen gibt Christine Zelch, Jugendamt, Telefon

09 11 / 2 31-1 48 38. Der Stand der Spielflächenplanung der Stadt Nürnberg ist zu finden unter www.spielplatzplanung.nuernberg.de. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg