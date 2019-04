Nürnberg: Sanierung Reichelsdorfer und Eibacher Hauptstraße

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) Nürnberg saniert von Montag, 15. April, bis Sonntag, 28. April 2019, also während der Osterferien, Fahrbahnabschnitte der Reichelsdorfer Hauptstraße und der Eibacher Hauptstraße. In der ersten Ferienwoche ist die Reichelsdorfer Hauptstraße an der Reihe, in der zweiten Ferienwoche folgt dann die Eibacher Hauptstraße.

Von Montag bis Donnerstag,15. bis 18. April 2019, wird die Fahrbahndecke eines Teils der Reichelsdorfer Hauptstraße zwischen Hausnummer 90 und der Weltenburger Straße erneuert. Währenddessen ist die Reichelsdorfer Hauptstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Stadtauswärts wird der Umleitungsverkehr über die Weltenburger Straße und die Waldstromerstraße geführt. Ab der Ortliebstraße gilt für die Dauer der Baustelle auf der Waldstromerstraße eine Einbahnstraßenregelung.

Stadteinwärts kann die Baustelle umfahren werden über die Schalkhaußerstraße, Gredinger Straße, Vorjurastraße und die Weltenburger Straße. An der Kreuzung Vorjurastraße / Waldstromerstraße / Weltenburger Straße / Eichstätter Platz stehen dem Verkehr aus nördlicher Richtung die zwei Fahrspuren geradeaus und die gesonderte Linksabbiegespur zur Verfügung. In stadteinwärtiger Richtung ist für die Dauer der Baustelle nur das Rechtsabbiegen erlaubt.

Für den stadteinwärtigen Schwerlastverkehr mit einer Fahrzeughöhe von mehr als 3,20 Metern erfolgt die Umleitung großräumig ab Wolkersdorf über Kleinweismannsdorf und Stein. Diese Umleitung besteht auch während der Sanierung der Eibacher Hauptstraße in der Woche nach Ostern.

In der ersten Osterferienwoche finden auch in der Eibacher Hauptstraße bereits Arbeiten statt, die jedoch nur punktuell in das Verkehrsgeschehen eingreifen. Die Hauptarbeiten in der Eibacher Hauptstraße erfolgen in der zweiten Osterferienwoche, von Dienstag bis Sonntag, 23. bis 28. April 2019. Für die Dauer der Baustelle gilt im Straßenabschnitt zwischen Hinterhofstraße und Einsteinring in Fahrtrichtung Süden eine Einbahnstraßenregelung. Der Verkehr in Richtung Norden wird über die Vorjurastraße und das Hafengebiet umgeleitet.

Das westliche Gebiet von der Fritz-Weidner-Straße bis zur Pappenheimer Straße ist in dieser Zeit nur über die Fritz-Weidner-Straße erreichbar und muss über diese auch verlassen werden. Die Hinterhofstraße und die Neuburger Straße sowie die angrenzenden Geschäfte sind unter Einhaltung der Einbahnregelung erreichbar. Für den stadteinwärtigen Schwerlastverkehr erfolgt die Umleitung wie zuvor ab Wolkersdorf über Kleinweismannsdorf und Stein.

Im Anschluss an die Fahrbahnarbeiten erhält auch der parallelverlaufende Radweg eine neue Asphaltdecke. Im Herbst 2019 schließlich werden auf dem östlichen Parkstreifen zwischen Radweg und Fahrbahn mobile Bäume aufgestellt. Die Baumkübel werden so platziert, dass die Grundstückszufahrten von parkenden Lastwagen möglichst freigehalten werden.

Die VAG wird die Buslinien für die Zeit der Straßenbauarbeiten anpassen und zum Teil verstärken. Es wird gebeten, die Fahrgastinformationen der VAG zu beachten. tom

