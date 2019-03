Nürnberg: Sanierung Höfener Straße

Sanierung Höfener Straße

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) erneuert am Montag und Dienstag, 18. und 19. März 2019, einen eingebrochenen Straßeneinlauf an der Bahnunterführung der Höfener Straße in Höfen, zwischen Karolinenstraße und Fürther Straße. Die Höfener Straße ist währenddessen für den Verkehr in Richtung Fürther Straße gesperrt. Eine Umleitung für Autos ist vor Ort ausgeschildert und führt über die Karolinenstraße, Ritterstraße, Nürnberger Straße und Kurgartenstraße. Der Schwerlastverkehr fährt ab der Höfener Spange über die Leyher Straße, Sigmundstraße, Fürther Straße und die Kurgartenstraße. tom

