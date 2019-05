Nürnberg: Sanierung des südlichen Nordwestrings

Sanierung des südlichen Nordwestrings

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) beginnt am Montag, 6. Mai 2019, mit den vorbereitenden Arbeiten für die Sanierung der verschlissenen Fahrbahndecke des südlichen Nordwestrings zwischen Bucher Straße und Lerchenbühlstraße. Die Sanierung bezieht die Kreuzung Nordwestring/Bucher Straße und die Straßenknoten an der Düsseldorfer Straße und der Lerchenbühlstraße mit ein. Im Zuge dieser Unterhaltsarbeiten wird der vorhandene Radweg von bisher 1,20 auf 1,60 Meter verbreitert und für den Busverkehr eine eigene Fahrspur eingerichtet. Zusätzlich soll am Knoten (Straßeneinmündung) Düsseldorfer Straße/Nordwestring der Rad- und Busverkehr aus der Signalisierung herausgenommen werden, so dass hier für Radfahrer und Busse keine Verlustzeiten mehr entstehen.

Die Vorarbeiten werden am Samstag, 8. Juni 2019, abgeschlossen. Von 11. bis 26. Juni 2019 erfolgt die eigentliche Fahrbahndeckensanierung in vier Bauabschnitten:

1. Bauabschnitt

Dienstag bis Sonntag, 11. bis 16. Juni 2019: Während der Fräs- und Deckenbauarbeiten ist die südliche Fahrbahn zwischen der Bucher Straße und Lerchenbühlstraße gesperrt. Beide Fahrtrichtungen des Nordwestrings werden in dieser Zeit über die nördliche Fahrbahn geleitet. Aus der Düsseldorfer Straße kann nur nach rechts in den Nordwestring eingebogen werden.

2. Bauabschnitt:

Montag bis Mittwoch, 17. bis 19. Juni 2019: Sanierung des nördlichen Fahrbahnteilstücks im Einmündungsbereich der Düsseldorfer Straße. Während der Fräs- und Deckenbauarbeiten ist die nördliche Fahrbahn gesperrt. Beide Fahrtrichtungen des Nordwestrings werden in dieser Zeit über die südliche Fahrbahn geleitet. Die Einmündung Düsseldorfer Straße ist gesperrt. Eine Umleitungsempfehlung über den Thoner Weg und die Jülicher Straße ist vor Ort ausgeschildert. Radfahrer und Fußgänger können den Rad- und Fußweg entlang der Ringbahn und der Bielefelder Straße nutzen.

3. Bauabschnitt

Donnerstag bis Sonntag, 20. bis 23. Juni 2019: Sanierung der Kreuzung Nordwestring/Bucher Straße/Erlanger Straße. Während der Fräs- und Deckenbauarbeiten ist die komplette Kreuzung gesperrt. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Der Straßenbahnverkehr bleibt aufrechterhalten. Die Busse der VAG wenden am Kleinreuther Weg und bei der Lerchenbühlstraße.

4. Bauabschnitt

Montag bis Mittwoch, 24. bis 26. Juni 2019: Sanierung des mittleren Fahrbahnteilstücks im Einmündungsbereich der Lerchenbühlstraße. Während der Fräs- und Deckenbauarbeiten steht dem Verkehr in beiden Fahrtrichtungen nur jeweils eine Fahrbahn zur Verfügung.

Der Rückbau der durch die Baustellenabwicklung benötigten Verkehrsüberleitungen im Mittelstreifen ist am Samstag, 6. Juli 2019, abgeschlossen.

Nach Abschluss der Fahrbahndeckensanierung schließt sich von Freitag, 26. Juli, bis Samstag, 3. August 2019, die Sanierung der beiden Bushaltestellen im Bereich der Lerchenbühlstraße an. Während der Sanierungsarbeiten wird jeweils eine Fahrspur entlang des Baustellenbereichs gesperrt. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg