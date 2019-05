Nürnberg: Sanierung der südlichen Bayernstraße

Sanierung der südlichen Bayernstraße

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) saniert von Samstag bis Montag, 1. bis 3. Juni 2019, die südliche Bayernstraße in Gleißhammer von der Kreuzung Frankenstraße / Münchener Straße bis zur Einfahrt zum Volksfestplatz und zum Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände. Der Abschnitt ist dann in Fahrtrichtung Regensburger Straße komplett für den Verkehr gesperrt. Die Freigabe erfolgt am Montag, 3. Juni 2019, um 4.30 Uhr bevor der Berufsverkehr einsetzt. Bei den Arbeiten wird der Fahrbahnbelag an vierzig Stellen abgefräst und im Anschluss frisch asphaltiert.

Die Zu- und Ausfahrt zum oder vom Wohngebiet Oskar-von-Miller Straße erfolgt über die nördliche Bayernstraße in Fahrtrichtung Frankenstraße / Münchener Straße und ist während der Bauarbeiten jederzeit gewährleistet.

Die Ausbesserungsarbeiten finden im Vorfeld größerer Bauarbeiten statt, bei der neue Versorgungsleitungen verlegt werden und in deren Zug die verschlissene Bayernstraße zwischen Münchener und Regensburger Straße neu ausgebaut wird. Bei diesem so genannten Vollausbau werden die Tragschichten der bestehenden Straße ausgebaut sowie der Straßenaufbau stärker dimensioniert, sodass er den gestiegenen Verkehrsbelastungen besser standhalten kann. Im Vorfeld des Straßenausbaus werden ab Juni 2019 Strom-, Gas- und Kanalleitungen durch die N-Ergie sowie durch die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) verlegt. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Jahr 2022 abgeschlossen. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg