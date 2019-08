Nürnberg: Sanierung der Stadtparkbrücke verzögert sich

Die Brücke über den Weiher im Stadtpark im Stadtteil Maxfeld bleibt wegen unvorhersehbarer zusätzlicher Arbeiten noch bis Freitag, 23. August 2019, gesperrt. Die Freigabe der Brücke sollte ursprünglich am Montag, 5. August 2019, erfolgen. Bei den Sanierungsarbeiten wurde jedoch hinter einer Sandsteinverblendung der Widerlager mürber Beton mit einigen Hohlräumen vorgefunden.

Widerlager leiten die senkrechten und horizontalen Kräfte aus dem eigentlichen Brückenbauwerk in den Baugrund ab und sind damit gleichzeitig der Übergang von der Brücke zum angrenzenden Gelände. Damit sie auch in Zukunft ihre tragende Aufgabe erfüllen können, musste der mürbe Beton abgetragen und erneuert werden. Ebenso mussten neue Betonwände zur Einfassung der beiden Widerlager hergestellt werden. Ohne diese zusätzlichen Arbeiten wäre es kurz- bis mittelfristig zu Absackungen des Gehwegbelags an beiden Enden des Brückenbauwerks gekommen.

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) arbeitet seit Montag, 15. Juli 2019, an der Fußgängerbrücke. Sie bekommt unter anderem einen rutschhemmenden Belag sowie neue Stahlgeländer. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg