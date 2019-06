Nürnberg: Sammlersprechstunde zu Beckenschlägerschüsseln

Sammlersprechstunde zu Beckenschlägerschüsseln

In einer Sprechstunde beantwortet Experte Prof. Dr. Klaus Tiedemann Fragen rund um Beckenschlägerschüsseln und begutachtet mitgebrachte Exemplare. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 23. Juni 2019, um 15 Uhr im Stadtmuseum im Fembo-Haus, Burgstraße 15.

In der aktuellen Sonderausstellung ?Leuchtendes Messing. Die Kunst der Nürnberger Beckenschläger? präsentieren die Museen der Stadt Nürnberg etwa

100 Exponate aus der einzigartigen Kollektion an Beckenschlägerschüsseln, die der Heidelberger Anatomieprofessor Klaus Tiedemann in über 30 Jahren zusammengetragen hat. Im Laufe seiner Sammlertätigkeit hat er nicht nur Expertenwissen erworben, sondern sich auch wissenschaftlich mit dem Thema befasst und darüber publiziert. In seiner Sprechstunde haben Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, dem Sammler Fragen zu stellen, mit ihm über Themen rund um das historische Messing zu diskutieren oder auch seine Meinung zu mitgebrachten Beckenschlägerschüsseln einzuholen.

Die Teilnahme ist im Museumseintritt von 6 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, bereits inbegriffen. Die Ausstellung ist noch bis 18. August 2019 zu sehen. alf

