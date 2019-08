Nürnberg: ?Salto Geniale!? ? Zirkusgalas mit Nachwuchsartisten

Nach fünf konzentrierten Trainingstagen in der Zirkusschule ?Salto Geniale!? des Circus Mumm zeigen junge Nachwuchsartistinnen und -artisten ihr Können. Die Mädchen und Jungen zwischen 9 und 16 Jahren treten bei zwei Galas auf am Freitag, 16. August 2019, um 19 Uhr und am Samstag, 17. August, um 14 Uhr im Vereinsheim Luftflotte, Christoph-Weiß-Straße 5, in St. Johannis.

Eltern und Geschwister, aber auch andere Interessierte sind herzlich zu den Zirkusgalas eingeladen. Der Eintritt für Kinder ab 1 Jahr und für Jugendliche bis zu 15 Jahren kostet 2 Euro, mit Nürnberg-Pass 1 Euro. Junge Leute ab 16 Jahren und Erwachsene zahlen 4 Euro, mit Nürnberg-Pass 2 Euro.

Die Mädchen und Jungen trainieren von Montag bis Freitag, 12. bis 16. August, jeweils zwischen 9 bis 16.30 Uhr und am Samstag, 17. August, noch einmal von 12 bis 14 Uhr fleißig Akrobatik, Trapez, Jonglieren, Clownerien sowie Fakir-Techniken. Neben den Trainingsstunden genießen die 50 Kinder und Jugendlichen, die an dieser Zirkuswoche des Ferienprogramms der Stadt Nürnberg teilnehmen, den Zirkusalltag bis hin zum gemeinsamen Mittagessen.

Wer schnell ist, ergattert vielleicht noch einen der wenigen Restplätze. Ein Platz in der Zirkuswoche kostet 149 Euro, ermäßigt mit Nürnberg-Pass 60 Euro. Anmeldung online oder im Jugendamt in der Dietzstraße 4. Mehr unter www.ferien.nuernberg.de. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg