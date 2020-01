Exhibitionist in Straßenbahn nach Nürnberg: Am Dienstagmorgen (14. Januar 2020) ging bei der Polizei ein Anruf einer 32-jährigen Frau ein: Ein Rollstuhlfahrer habe sie in der S-Bahn von Ansbach nach Nürnberg belästigt. Das teilte die Polizei mit.

Polizei kann Exhibitionisten verhaften

Der 60-jährige Mann hatte sich während der Fahrt in der S-Bahn (Linie 4) in die Hose gegriffen, mit seinem Glied gespielt und sich schließlich vor der Frau entblößt. Laut Polizei verließ die Frau daraufhin angeekelt ihren Sitzplatz. Da der Mann ihr folgte, wählte die Frau schließlich den Notruf.

Am Bahnhof Roßtal wurde der 60-Jährige schließlich von der Polizei festgenommen.