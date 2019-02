Nach einem Eishockeyspiel in Nürnberg griffen am Sonntagnachmittag(03.02.2019) mehrere Rocker Polizisten an. Das berichtet die Polizei.

Während des Eishockeyspiels zwischen den Nürnberg Ice Tigers und den Straubing Tigers bemerkten die Polizisten einen 40-jährigen Mann, der im Gästeblock ein Schild beschädigte.

Männer stören Polizisten - und werden handgreiflich

Nach Ende des Spiels wollten die Beamten die Personalien des Mannes aufnehmen. Dabei griffen drei weitere Männer im Alter zwischen 24 und 35 Jahren an. Während der Auseinandersetzung prügelten und traten die Männer auf die Polizisten ein. Außerdem beleidigten und bespuckten die Rocker die Polizisten.

Polizisten überwältigen gewalttätige Rocker

Der Kleidung nach zu urteilen, gehören die vier Männer zu einer Rockergruppierung aus Straubing. Den Polizisten gelang es schließlich, die Angreifer zu überwältigen und alle vier Männer festzunehmen.

Ein Beamter musste wegen massiver Faustschläge gegen den Kopf und Fingerstiche in die Augen ins Krankenhaus gebracht werden. Bis auf Weiteres ist er dienstunfähig, bleibende Schäden an den Augen hat er glücklicherweise nicht davongetragen.

Die Rocker müssen sich unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verantworten.

