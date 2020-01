Ein Schwertransport rollte am späten Montagabend (20.01.2020) durch Nürnberg. Geladen hatte er einen 430-Tonnen-Trafo, das Gesamtgewicht des Transports lag bei rund 585 Tonnen.

Steiler Anstieg im Diana-Tunnel fordert Team

Die Steigung im Diana-Tunnel stellte das Team vor eine kleinere Herausforderung, hier musste eine dritte Zugmaschine helfen. Am Ende lief der Transport zum Nürnberger Hafen aber ohne größere Zwischenfälle ab. Einige Autos, die im Weg standen, hatten abgeschleppt werden müssen.