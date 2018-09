Nürnberg: Riesen-Murmelbahn am Egidienberg

Riesen-Murmelbahn am Egidienberg

Zum internationalen ?Parking Day? 2018 hat sich das Deutsche Spielearchiv im Pellerhaus einen Gast eingeladen: das Spielmobil Bayreuth mit seiner Riesen-Murmelbahn, der ?Mumba?. Die Kugeln rollen am Freitag, 21. September 2018, von 14 bis 18 Uhr auf dem Nürnberger Egidienberg. Die Teilnahme ist kostenlos.

Am internationalen ?Parking Day? werden aus autogeplagten Zonen in Innenstädten temporäre Orte der Kunst und Kultur, die einen anderen Blick auf diese ?verlorenen? Plätze ermöglichen. Die verschiedenen Akteure rund um den Egidienberg nutzen diesen Tag, um den prominenten Platz gänzlich ohne Autos zu präsentieren und ihn für einen Nachmittag in eine Wohlfühloase mit Kultur, Kommunikation und Kaffee zu verwandeln. Mit der variablen und bis zu 1 000 Meter langen ?Mumba? können Besucher, Anwohner, Alt und Jung den Egidienberg als riesige Spielfläche nutzen, die zum Verweilen und Spaß haben einlädt. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg