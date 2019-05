Nürnberg: Restplätze für Pfingstferienfahrt nach Kroatien

Das Kinder- und Jugendhaus ?Red Box? in Worzeldorf veranstaltet in den Pfingstferien 2019 für Jugendliche ab 12 Jahren eine zehntägige Ferienreise nach Medulin in Kroatien. Für die Fahrt von Freitag, 14. Juni, bis Sonntag, 23. Juni 2019, gibt es noch Restplätze. Die Busreise kostet 300 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist möglich bis Mittwoch, 29. Mai 2019, im Kinder- und Jugendhaus ?Red Box? in der Van-Gogh-Straße 1, Telefon 09 11 / 2 39 63 82.



Die Betreuung vor Ort ist durch drei hauptamtliche pädagogische Fachkräfte des Kinder- und Jugendhauses ?Red Box? sichergestellt. Untergebracht sind die jungen Leute in Gruppenzelten des Gruppencamps Medulin auf der Halbinsel Istrien/Kroatien. Täglich gibt es ein reichhaltiges Freizeitprogramm. jos

