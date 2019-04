Nürnberg: Restplätze für Bürgerreise nach Krakau

Für die Bürgerreise in Nürnbergs polnische Partnerstadt Krakau vom 26. bis 30. Juli 2019 sind noch Restplätze verfügbar. In Krakau lernen die Reisegäste die Geschichte des Nachbarlands kennen und entdecken die Partnerstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten wie der Altstadt, dem Wawel-Schloss und dem jüdischen Viertel ?Kazimierz?. Die Busreise mit vier Übernachtungen, Halbpension und Führungen kostet im Doppelzimmer 650 Euro, der Einzelzimmerzuschlag beträgt

120 Euro. Anmeldeschluss ist der 1. Juni 2019. Die Anmeldung ist möglich über das Reisebüro Polenreisen, E-Mail info@polenreisen-nuernberg.de,

Telefon 09 11 / 22 50 31.

Das im Jahr 1000 gegründete Bistum Krakau war vom 14. bis Anfang des 17. Jahrhunderts die Hauptstadt Polens und die Krönungsstadt der polnischen Könige. Das Königsschloss Wawel ist auch heute noch das Wahrzeichen Krakaus. Als erste polnische und zweite Universität in Mitteleuropa wurde 1364 die Jagiellonen-Universität gegründet. Im 15. und 16. Jahrhundert erlebte Krakau wie auch Nürnberg eine wirtschaftliche und künstlerische Blütezeit. Bedeutende Nürnberger Künstler arbeiteten in Krakau: neben Hans Dürer und Veit Stoß, der den weltberühmten Altar der Marienkirche schuf, auch Peter Flötner, Peter Vischer, Georg Pentz und Hans Behaim. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde Krakau zum Zentrum des polnischen Museumswesens, im 20. Jahrhundert wieder zum Fluchtort der polnischen Künstlerelite. Unzerstört blieb die Stadt im Zweiten Weltkrieg, wohl nur, weil das nationalsozialistische ?Generalgouvernement Polen? auf dem Wawel seinen Sitz hatte. Die Altstadt wurde als erste europäische Stadt von der Unesco als Weltkulturerbe deklariert.

Die Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Krakau wird in diesem Jahr

40 Jahre alt. Es ist eine sehr lebendige und vielfältige Partnerschaft, die alle Lebensbereiche umfasst. Zum 23. Mal bereits bietet das Amt für Internationale Beziehungen eine Bürgerreise an. jos

