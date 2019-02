Nürnberg: Restauratorin erklärt die Werke der Malerfamilie Kellner

Ein Expertengespräch über die Werke der Malerfamilie Kellner bietet die Kunstvilla an. Die Veranstaltung mit Restauratorin Eva Pridöhl beginnt am Mittwoch, 13. Februar 2019, um 18.30 Uhr in der Blumenstraße 17.

Zu den grundlegenden musealen Aufgabenfeldern gehört die konservatorische und restauratorische Betreuung der Sammlungsobjekte. Insbesondere historische Werke stellen Restauratoren vor große Herausforderungen, da die ursprünglichen Maltechniken erst ergründet werden müssen. Durch die großzügige Unterstützung des Fördervereins ?Die Kunstvilligen? konnte das großformatige Gemälde ?Landschaft? (um 1927) von August Friedrich Kellner restauriert werden. Anhand dieses Gemäldes erklärt die Restauratorin Eva Pridöhl, welche Besonderheiten die Werke der Brüder Kellner aufweisen. Als besonderer Höhepunkt werden hierfür aus dem Nachlass die originalen Farben und Paletten der Künstler zur Verfügung gestellt. Die Teilnahme kostet 3 Euro inklusive Eintritt. alf

Bild Download: August Friedrich Kellner, Landschaft, um 1927, Öl auf Leinwand, 114 x 130 cm, Sammlung Kunstvilla, © Kunstvilla im KunstKulturQuartier

