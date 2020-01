Das Restaurant Borobudur ist das einzige indonesische Restaurant in Nürnberg sowie der gesamten Region - jetzt muss es dicht machen: Das Lokal in der Allersberger Straße 145 schließt seine Pforten zum 12. Januar 2020. "Kein Abschied war uns je so schwer", schreiben die Betreiber des Restaurants auf ihrer Facebook-Seite. Im Gespräch mit inFranken.de spricht Inhaberin Mery Surja-Morin über die Gründe dieser Entscheidung.

Aus für einziges indonesisches Lokal - Borobudur schließt am Sonntag

Für die gebürtige Indonesierin Surja-Morin sei das Restaurant in Nürnberg ein Stück Heimat und Identität, das nun verloren geht. Die Inhaberin habe sich schweren Herzens dazu entschieden, ihr Lokal zu schließen. Vom Freitag, 10. Januar, bis zum Sonntag, 12. Januar, öffnet das Borobudur ein letztes Mal seine Pforten, um mit seinen Gästen den gemeinsamen Abschied zu feiern. Bis einschließlich 9. Januar bleibt die Gaststätte vorerst geschlossen.