Nürnberg: Reparaturarbeiten am Neuwerksteg sind abgeschlossen

Die Reparaturarbeiten am Eibacher Neuwerksteg sind abgeschlossen. Ab sofort ist die Fußgängerbrücke über die Rednitz wieder freigegeben. Bei einer Bauwerksuntersuchung Anfang Januar 2019 wurde durch den zuständigen Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) festgestellt, dass die Holzpfeiler des Fußgängerstegs an der Wechselwasserzone angegriffen und geschwächt waren. Daraufhin wurde der Steg am 24. Januar 2019 gesperrt. Die Holzpfeiler wurden durch eine Stahlkonstruktion verstärkt, so dass die Brücke wieder ohne Einschränkungen genutzt werden kann. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg