Nürnberg vor 1 Stunde

Exhibitionist

Nürnberg: Rentner zeigt junger Frau (17) seinen Penis - und wird verhaftet

Ein Exhibitionist hat sich am Mittwochmittag in einem Bastelgeschäft in Nürnberg vor einer jungen Frau entblößt. Der Rentner zeigte der 17-Jährigen seinen Penis.