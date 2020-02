Altersarmut in Nürnberg: Rentner Alfred hofft auf die Grundrente

Die Grundsicherung im Alter reicht dem Senior nicht allein

Die Miete für die Wohnung kostet dem 72-Jährigen bereits einen Großteil seines monatlichen Geldes

Die Bundesregierung erwartet, dass die Zahl der bedürftigen Rentner weiter steigt

Zwölf Euro pro Tag: Mehr Geld hat Alfred H. als "Mini-Rentner" nicht zum Leben. Dabei bekommt der 72-jährige Nürnberger bereits Grundsicherung im Alter. Jetzt hofft Alfred, den alle nur Ali nennen, auf die neue Grundrente. Aber die bekommt allerdings nicht jeder.