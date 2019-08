Nürnberg: Renaissancetanzkurs im Fembo-Haus

Renaissancetanzkurs im Fembo-Haus

Die Tänzerin und Tanzpädagogin Marie-Claire Bär Le Corre bittet wieder zum Tanz ins Stadtmuseum. Im vierteiligen Kurs ?Kommet zum Tanz!? begeben sich Jung und Alt auf Zeitreise und erlernen französische und englische Modetänze von der Renaissance bis zur Frühklassik. Getanzt wird an den Samstagen 21. und 28. September sowie 5. und 12. Oktober 2019, jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr im Stadtmuseum im Fembo-Haus, Burgstraße 15.

Seit der Renaissance hat der Tanz in der Gesellschaft eine immer stärker werdende Rolle gespielt. Getanzt wurde überall: an Höfen, in Städten und Dörfern, auf Festen, Hochzeiten und politischen Empfängen, aber auch bei kleineren Versammlungen oder im Privatbereich. Tanzen zu können war wichtig, um in der Gesellschaft angemessen aufzutreten. Nach der französischen Blütezeit kamen englische Tänze in Mode ? zunächst in Versailles und an anderen französischen Höfen, dann europaweit. Anglaisen, Contredanses und Cotillons sind die Vorgänger der Quadrille, die bis heute noch auf großen Bällen die Eröffnungszeremonie bestimmt. Tanz war aber auch Mittel, sich zu amüsieren, einander näherzukommen, soziale Kontakte zu pflegen und sich zu zeigen.

Höhepunkt des Tanzkurses ist ein öffentlicher Renaissanceball mit Live-Musik, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen mit Studierenden der Klasse für historische Tänze der Hochschule für Musik Nürnberg ihr Können vorführen.

Die Kursgebühr beträgt 40 Euro pro Person, 70 Euro für Paare und 25 Euro für Jugendliche und Studenten. Eine verbindliche Anmeldung wird erbeten unter Telefon 09 11 / 2 31-1 04 50 oder per E-Mail an

stadtmuseum-fembohaus@stadt.nuernberg.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg