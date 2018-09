Nürnberg: ?Reine Musik? im Hirsvogelsaal

?Reine Musik? im Hirsvogelsaal

Mit dem Konzertprogramm ?Klingende Lyrik? feiert das Trio Tongestalt bestehend aus Sängerin Gitti Rüsing, Andreas Rüsing an Cello und Klavier sowie Frank Wendeberg an den Schlaginstrumenten sein Comeback. Ihr Konzert der Reihe ?Klingendes Denkmal. Die Welt der reinen Musik? beginnt am Freitag, 21. September 2018, um 20 Uhr im Hirsvogelsaal des Museums Tucherschloss, Treibberg 6.

Schon immer war Andreas Rüsing von der Idee einer ?reinen Musik? begeistert, nun erfüllt sich sein Traum: Rückgreifend auf zwölf Jahre gemeinsame Bühnenerfahrung interpretiert das Trio Gedichte von Goethe über Eichendorff bis Kästner auf musikalische Weise und erweckt sie so zu neuem Leben. Alle Kompositionen sind in ?reinen Stimmungen? geschrieben und verleihen dadurch der Musik noch mehr Tiefe und Emotion ? ideal, um die Essenz eines Gedichts zu vermitteln.

Einlass ist ab 19.30 Uhr, freie Platzwahl. Karten zum Preis von 19 Euro, ermäßigt 17,10 Euro, gibt es online unter

https://klingendes-denkmal.reservix.de/events. alf

